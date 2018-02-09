На церемонии «Банк года», которая проходит в 11-й раз, объявлены победители «Народного рейтинга — 2017».

«80 тысяч отзывов оставили в минувшем году пользователи в «Народном рейтинге». И это неслучайно: как известно, рассказ о проблеме на Банки.ру — самый верный способ решить эту проблему», — сообщил на церемонии основатель портала Банки.ру, председатель совета директоров Филипп Ильин-Адаев.

Он напомнил, что несколько недель назад формула рейтинга была изменена . «Но, уверен, сегодняшнему победителю это не помешает и впредь занимать верхние строчки», — сказал Филипп Ильин-Адаев.

«Победителем «Народного рейтинга» банков стал «Авангард»!» — объявила автор и продюсер церемонии «Банк года», исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева. Кредитная организация, признававшаяся клиентами лучшей в этой номинации в 2007, 2008 и 2009 годах, вернулась на пьедестал по итогам 2016-го, а в 2017-м стала лидером «Народного рейтинга» второй год подряд. Банк «Авангард» победил с рейтингом 63,3 балла, получив 385 отзывов, решив 29 проблем и разместив 222 официальных ответа.

«Мы не первый раз получаем этот почетный приз, но мы всегда очень переживаем. Спасибо тем, кто оставил положительные отзывы, и тем, кто нас критиковал. Мы очень признательны основателю портала за то, что он придумал «Народный рейтинг», — заявил председатель правления банка «Авангард» Валерий Торхов.

«Победителем в номинации «Народный рейтинг» страховых компаний второй год подряд стала СК «Зетта Страхование» !» — объявил Филипп Ильин-Адаев. «Наши пользователи, конечно же, знают, что Банки.ру — это полноценный финансовый супермаркет, в котором страховые компании занимают видное место. С одной стороны, это позволяет им привлекать через сайт новых клиентов, с другой — они оказались на «видном месте» в буквальном смысле, так как в «Народном рейтинге» посетители оставили отзывы сразу о 420 компаниях страховой индустрии. Лучше всех с таким «клиентским» прессингом в 2017 году справился победитель «Народного рейтинга» страховых компаний», — сказал он.

«Зетта» набрала 54,1 балла, получив 152 отзыва и ответив на каждый. Решено проблем — семь.

Награду получил генеральный директор компании Игорь Фатьянов, который отметил: «Когда-то мы выбрали основой свой стратегии заботу о клиенте, и это себя оправдало даже в кризисные времена. Приятно получить сегодня эту награду от портала Банки.ру».

«Народный рейтинг» операторов связи появился на Банки.ру сравнительно недавно, но уже сейчас в нем представлено более 30 компаний. Чей сервис по достоинству оценили наши пользователи и считают лучшим?» — спросила у зала Елена Ищеева.

«Победителем «Народного рейтинга» сотовых операторов стала компания «Ростелеком» !» — объявил Филипп Ильин-Адаев.

«Мне очень приятно, что компания «Ростелеком» стала лучшим оператором по версии посетителей портала Банки.ру. Рынок у нас тяжелый, серьезный и очень конкурентный, это результат работы всех наших служб, которые представлены на территории всей огромной страны. Банки — наши серьезные партнеры, мы прорабатываем с ними тему глобальной биометрической платформы, которая позволит совершить технологический прорыв в предоставлении финансовых услуг», — заявил вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Звание победителя «Народного рейтинга» Белоруссии присуждено Паритетбанку.

Лауреатом премии «Банк года — 2017» в номинации «Человек года» стал форумчанин под ником 5lexxx. «К сожалению, он пожелал остаться инкогнито, но стела победителя и MacBook на 256 Гб обязательно найдут своего обладателя!» — сообщил Филипп Ильин-Адаев.

Премию «Человек года», которая носит имя форумчанина Сергея Н. Гирина, получает пользователь, который собрал наибольшее количество благодарностей аудитории Банки.ру. Победитель был выбран на основании открытого голосования форумчан из списка претендентов на номинацию с наивысшим коэффициентом полезной активности: пользователь 5lexxx в 2017 году оставил 1 274 сообщения и получил 1 408 благодарностей.