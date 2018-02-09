Новикомбанк завершил размещение дополнительной эмиссии акций в объеме 3,5 млрд рублей, сообщается в материалах кредитной организации.

Эмиссия, размещенная по закрытой подписке по номиналу, выкуплена организациями «Ростеха» — АО «Рособоронэкспорт», ООО «РТ-ТехСервис» и АО «НИИ автоматической аппаратуры им. В. С. Семенихина».

В Новикомбанке отметили, что допэмиссия позволит банку расширить финансирование предприятий передовых отраслей промышленности, машиностроения и сегмента высоких технологий.

Отмечается, что в оплату размещаемых акций банком получены денежные средства, а также качественные и ликвидные объекты недвижимости. В ближайшее время отчет об итогах эмиссии будет передан для государственной регистрации.