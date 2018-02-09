Росбанк стал лауреатом премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «PR-кампания года». Об этом на церемонии объявила главный редактор портала Finparty Юлия Решетова.

«PR-кампании многих банков проходят именно через нас, — сказала она. — Поэтому мы имеем право их оценивать, так как находимся в самой гуще событий». Аудитория Finparty за прошедший год заметно возросла, только на Facebook у портала уже более 45 тыс. подписчиков, а ежемесячные посещения портала преодолели отметку 300 тыс.

PR-кампания Росбанка была признана лучшей благодаря ее многогранности, яркости и креативности. Сотрудники банка своими руками взрастили в «Аптекарском огороде» многоярусный цветник, вместе с москвичами отметили на «Флаконе» День Франции, поучаствовали в создании нормандского меню в сети кофеен «Шоколадница». Банк научил робота рисовать в стиле импрессионизма, устроил костюмированную пробежку в пользу фонда «Даунсайд ап» и провел благотворительный базар прямо в головном офисе.

«Всегда приятно находиться на любой площадке Банки.ру, будь то презентация, конференция или премия. Для нас будет большой честью, если вы пригласите нас и в следующем году. Мы сделаем все, чтобы это получилось», — сказал заместитель председателя правления Росбанка Константин Артюх.