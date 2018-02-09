Минфин рассчитывает на внесение в Госдуму законопроекта о денежных суррогатах в период осенней сессии нижней палаты парламента. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Пока у нас нет точного текста, это наша основная задача — скорее вывести его на общественное обсуждение. Мы гоним как можем, но пока у нас полного согласования нет. Я думаю, что он пойдет как правительственный законопроект, что касается внесения в Госдуму — это, скорее, история осенней сессии», — сказал он.