Премьер России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, а также другим заинтересованным ведомствам подготовить предложения по развитию приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом говорится в опубликованных на сайте Кабмина решениях по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



В частности, Минэкономразвития и «Корпорация МСП» должны будут подготовить и представить на рассмотрение президиума совета при президенте предложения о продлении срока реализации приоритетного проекта до 2024 года, паспорт приоритетного проекта по популяризации предпринимательства, предусмотрев в качестве ключевых участников реализации приоритетного проекта общероссийские объединения МСБ, а также молодых предпринимателей — полуфиналистов, финалистов и победителей всероссийского конкурса «Лидеры России».

Минфину совместно с Минэкономразвития, АО «Корпорация МСП» и с участием общественных объединений предпринимателей и кредитных организаций поручено подготовить и внести в правительство проекты нормативных правовых актов, предусматривающие снижение государственной пошлины до нуля при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа («старт за ноль»); исключение из налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц доходов участника хозяйственного общества, полученных в виде денежных средств или иного имущества, оставшегося при ликвидации хозяйственного общества после уплаты таким лицом налогов и иных обязательных платежей («выход за ноль»).