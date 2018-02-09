Премию Банки.ру «Банк года» в номинации «Инвестиционная компания года» получила компания БКС . Эта номинация представлена на церемонии впервые.

По данным Московской биржи, в январе число клиентов инвестиционной компании превысило 275 тыс., а торговый оборот на фондовом рынке составил 1,43 трлн рублей. По этим показателям БКС стабильно входит в число лидеров на российском рынке.

Как отметил на церемонии руководитель проекта «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко, привлекать новых клиентов компании помогают открытость изменениям, внедрение передовых технологий и активная работа с банками и интернет-аудиторией. «Все это позволило ей увеличить клиентскую базу за год более чем на 50%. Такой рост не показывала ни одна инвестиционная компания», — рассказал он.

Диплом победителя и стела от Банки.ру были вручены управляющему директору брокерской компании БКС Андрею Алетдинову. «Спасибо Банки.ру. Хотелось поделиться знаковым для нас событием: мы заняли первое место по числу зарегистрированных клиентов, обогнав ВТБ и Сбербанк. Кто может в этом зале похвастаться этим?» — сказал он, принимая награды.

Алетдинов также отметил, что желает, чтобы портал Банки.ру стал финансовой экосистемой для всего финрынка.

Генеральный партнер 11-й церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard.