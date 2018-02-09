Локо-Банк объявил безотзывную оферту на приобретение всех размещенных на рынке биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. Решение о приобретении кредитной организацией собственных биржевых облигаций серий БО-05, БО-06 и БО-07 на условиях публичных безотзывных оферт принял 8 февраля ее совет директоров.

«В связи с наличием у банка избыточной ликвидности на текущий момент, а также в рамках оптимизации структуры пассивов было принято решение об объявлении досрочной оферты по выкупу облигаций у инвесторов. Это позволит банку снизить стоимость обслуживания собственного долга и станет отличным предложением для держателей облигаций», — комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Павел Вознесенский.



Как указано в сообщении Локо-Банка, на 27 февраля 2018 года выставлены дополнительные оферты на приобретение по соглашению с владельцами биржевых облигаций серий БО-05 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020502707B от 20 июня 2013 года, ISIN: RU000A0JU153), БО-06 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020602707B от 20 июня 2013 года, ISIN: RU000A0JVBY9), БО-07 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020702707B от 20 июня 2013 года, ISIN: RU000A0JVU32).

В рамках публичной безотзывной оферты 27 февраля эмитент обязуется приобрести до 4 млн облигаций БО-05, до 3 млн облигаций БО-06 и до 3 млн облигаций БО-07 по цене, равной 100% от номинальной стоимости.



Согласно материалам эмитента, номинальная стоимость облигаций трех указанных выпусков, которые размещались по открытой подписке, составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, банк планирует выкупить с рынка бумаги номинальной стоимостью до 10 млрд рублей.

При приобретении биржевых облигаций также уплачивается сумма накопленного купонного дохода по биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным эмиссионными документами.

Сроки погашения облигаций БО-05, БО-6 и БО-07 — 11 июля 2023 года, 27 марта 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно. Процентная ставка по десятому купону биржевых облигаций серии БО-05 установлена в размере 9%. Процентная ставка по 12-му купону биржевых облигаций серии БО-06 и по десятому и 11-му купонам биржевых облигаций серии БО-07 установлена в размере 9,75%.



Сбор заявок на приобретение облигаций продлится с 19 по 26 февраля. Агентом по приобретению ценных бумаг выступает сам Локо-Банк.

