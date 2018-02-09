По итогам 2017 года максимальное количество онлайн-заявок на дебетовые карты в финансовом супермаркете Банки.ру собрала карта Локо-Банка . Он получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на дебетовую карту» за специальное предложение для посетителей портала — «платиновую» дебетовую карту «Максимальный доход — Банки.ру».

Вручая приз победителю, руководитель направления продаж финансовых продуктов Банки.ру Кирилл Майоров отметил, что в 2017 году заметно увеличился спрос на дебетовые карты — количество заявок выросло на 30%. «Ни для кого не секрет, что при выборе дополнительных карт пользователи в первую очередь ориентируются на такие параметры, как процент на остаток, cash back и недорогое обслуживание. Локо-Банк побеждает в этой номинации второй год подряд благодаря сочетанию этих условий и повышенному проценту на остаток для пользователей Банки.ру», — сказал Майоров.

Награду получила первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. «Спасибо большое экспертному жюри. Мы третий год подряд получаем премию в этой номинации. Надеемся, что в следующем году вы обнаружите у нас еще что-нибудь интересное, например кредит», — сказала она.