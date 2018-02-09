Венесуэла нашла ряд иностранных инвесторов, согласных осуществить поставки продуктов и медикаментов в страну, приняв оплату в криптовалюте El Petro.

По словам министра иностранной торговли Хосе Вьелма Мора, Венесуэла заплатит монетами El Petro за поставки из Бразилии, причем договоренность с бразильской стороной уже достигнута.

Информацию подтвердило министерство коммуникаций и информации.

Как заявил Хосе Вьелма Мора, группа бразильских бизнесменов планирует принять El Petro за поставки продуктов в Венесуэлу, начиная с 20 февраля, то есть, со дня старта пресейла. При этом бизнесмены намерены вложить в Венесуэлу $300 миллионов. Объем первоначальных вложений составит $100 миллионов.

По словам министра, интерес к поставкам продуктов и лекарств в Венесуэлу за El Petro на общую сумму $435 миллионов выразили также Гондурас, Польша, Норвегия, Вьетнам и др., сообщает Coinfox .