Бразильские компании согласилась принять El Petro с 20 февраля.
Венесуэла нашла ряд иностранных инвесторов, согласных осуществить поставки продуктов и медикаментов в страну, приняв оплату в криптовалюте El Petro.
По словам министра иностранной торговли Хосе Вьелма Мора, Венесуэла заплатит монетами El Petro за поставки из Бразилии, причем договоренность с бразильской стороной уже достигнута.
Информацию подтвердило министерство коммуникаций и информации.
Как заявил Хосе Вьелма Мора, группа бразильских бизнесменов планирует принять El Petro за поставки продуктов в Венесуэлу, начиная с 20 февраля, то есть, со дня старта пресейла. При этом бизнесмены намерены вложить в Венесуэлу $300 миллионов. Объем первоначальных вложений составит $100 миллионов.
По словам министра, интерес к поставкам продуктов и лекарств в Венесуэлу за El Petro на общую сумму $435 миллионов выразили также Гондурас, Польша, Норвегия, Вьетнам и др., сообщает Coinfox.
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