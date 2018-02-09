Канадская криптобиржа Coinsquare привлекла $30 млн инвестиций на новом этапе финансирования, лидером которого стала корпорация Canaccord Genuity.

Планируется, что эти средства пойдут на мировую экспансию бизнеса, а в диверсифицированной стратегии будет сделана ставка на развитие направлений майнинга криптовалют, торговли и арбитража, а также на запуск специализирующегося на инвестировании в цифровые активы фонда CoinCap, сообщает Anycoin .

В Coinsquare сознательно отказались от идеи об RTO или ICO, так как, по мнению ее руководства, на рынок выходит огромное количество проектов низкого качества. Но компания намерена в сентябре выйти на IPO на Фондовой бирже Торонто, чтобы привлечь таким образом $120 млн.

Клиентская база криптобиржи, которая позиционируется как одна из самых безопасных в мире торговых площадок, насчитывает более 100 тысяч пользователей.