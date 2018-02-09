Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase заменила существующую систему верификации новой, созданной на базе машинного обучения. Компания утверждает, что новая система способна успешно подтверждать личность около 90% клиентов.

Таким образом, криптобиржа планирует увеличить скорость идентификации клиентов из-за увеличения притока новых пользователей.

Coinbase также сообщила о подписании договора о сотрудничестве с новым партнером по идентификации, что обеспечит баланс в периоды пиковой нагрузки. Название этой компании не уточнялось.

Что касается оставшихся 10% пользователей, которые не могут быть идентифицированы новой системой, то в большинстве случаев проблема в загруженных документах, утверждает Coinbase. Система идентификации не сможет произвести проверку, если загруженные изображения обрезаны, имеют низкое разрешение или размыты, сообщает Anycoin .

Новая система верификации уже запущена на сайте биржи. В мобильных приложениях она будет внедрена в ближайшие недели.