Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего сокращения числа российских банков. Об этом он заявил, выступая на лекции в рамках зимней финансовой школы «Финансы, меняющие мир», организованной Высшей школой экономики и банком ВТБ.



«Состояние банковского сектора, если брать международные оценки Давосского форума, в частности Международного валютного фонда, всегда считалось слабым звеном во всей системе российской экономики и управления», — сказал он.

«Поэтому эти процессы, видимо, обязательны, количество банков будет сокращаться», — отметил Костин.

