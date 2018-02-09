Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует направить в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) письмо в связи с судебными исками агентства к вкладчикам рухнувших банков. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС .

«Хотел бы вас проинформировать: мы подготовили письмо в адрес Агентства по страхованию вкладов по поводу того, что сейчас появляются судебные иски, в соответствии с которыми требуют возврата вкладов , полученных с некоторых кредитных организаций», — сказал он.

«Но хотел бы здесь также проинформировать, что в основном-то речь идет о тех вкладах, которые снимались досрочно, и, к сожалению, как раз благодаря определенным связям, определенной информации от родственников, которые смогли, пользуясь этой информацией, получить деньги у банков, которые имели картотеку, и реально получается ситуация, что те, кто был «ближе к телу», смог воспользоваться этой возможностью. При этом тысячи людей, рядовых, простых граждан этой возможности не имели», — добавил депутат.

Аксаков выразил надежду, что АСВ сможет предоставить полную информацию на эту тему. «Получается, что вопрос справедливости также существует, и надо более внимательно разобраться. Как я уже сказал, мы соответствующее письмо подготовили и надеемся от АСВ получить исчерпывающую информацию», — указал парламентарий.