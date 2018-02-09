На портале GitHub анонимный пользователь опубликовал фрагмент исходного кода системы iOS, сообщает Motherboard. Компания Apple уже добилась удаления кода, однако утечка все еще представляет угрозу безопасности для пользователей iPhone, сообщает РБК.



Попавший в открытый доступ фрагмент кода обозначается как iBoot и относится к процессу загрузки операционной системы. Согласно информации из кода, он был написан под версию iOS 9, однако он также может использоваться в более новых версиях. Код обеспечивает верификацию ядра системы и проверку электронных подписей.

Apple вскоре после публикации кода направила на GitHub преудпреждение с требованием удалить его. «Исходный код «iBoot» является проприетарным, и он включает уведомление об авторских правах Apple. Это не открытый исходный код», — указали в компании.

Как отмечает издание со ссылкой на эксперта Джонатана Левина, публикация кода упрощает хакерам задачу по взлому iPhone. Левин, специализирующийся на операционных системах Apple, назвал этот случай крупнейшей утечкой в истории компании.

В начале января стало известно о существовании уязвимости, которая позволяла хакерам получить доступ к данным пользователей устройств на основе процессоров наиболее известных производителей — Intel и AMD. То, что уязвимость представляет угрозу, признали в Microsoft и Apple, компании выпустили специальные обновления программного обеспечения для предотвращения использования уязвимости.