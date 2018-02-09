Обладателем Гран-при премии «Банк года» портала Банки.ру стал Альфа-Банк .

Генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова отметила, что по законам жанра такая награда вручается самому заметному банку 2017 года. И продолжила шуткой: «Мы все его знаем: его звезда блистала на небосклоне весь минувший год. Но так как Центральный банк еще не обзавелся банковской лицензией, мы решили не менять подхода и определить лидера из числа коммерческих банков».

Она указала, что в непростой ситуации на рынке банк-победитель не только доказал устойчивость своего бизнеса, но и смог увеличить чистую прибыль в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Банк показал рост активов на 9%, вкладов — на 145 млрд рублей. Кредитный портфель Альфа-Банка увеличился на 166 млрд рублей, при этом просроченная задолженность заметно сократилась. По итогам года кредитная организация заработала 50 млрд рублей прибыли.

«Верим, что наш победитель будет работать, как вечный двигатель!» — подчеркнула Динара Юнусова.

Альфа-Банк получил Гран-при церемонии «Банк года» впервые.

И. о. управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чухлов, получая награду, сказал: «Спасибо за столь высокую оценку. Самое главное — спасибо 15 миллионам наших клиентов. Эта награда — доказательство нашей совместной работы и того, что мы — чемпионы».

Глава розничного блока Альфа-Банка Майкл Тач, в свою очередь, добавил: «Самое важное — это наши талантливые сотрудники, которые идут на работу с улыбкой, и, конечно, наши клиенты».

Генеральный партнер 11-й церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard.