Глава ВТБ Андрей Костин не видит необходимости в ответных мерах России на «кремлевский доклад». Об этом он сказал журналистам в кулуарах съезда РСПП, сообщает RNS .

«Я думаю, нет необходимости в этом. Зачем?» — сказал он, отвечая на вопрос о том, какой ответ требуется со стороны России на «кремлевский доклад».

В «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США, попали имена 210 чиновников, глав госкомпаний и предпринимателей, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции.

В список вошли в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Ольга Голодец, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Сергей Галицкий, Игорь Кесаев, Евгений Касперский и другие.