Министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что Банку России, как и Министерству финансов, нужно быть острожным в своей политике.
Минфин видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным банком, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
«У Центрального банка есть основания для (дальнейшего) снижения ставки. Инфляция сейчас низкая», — сказала министр.
Он добавил, что Банку России, как и Министерству финансов, нужно быть острожным в своей политике. В пятницу совет директоров Банка России на первом в этом году заседании понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.
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