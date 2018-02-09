Минфин видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным банком, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС .

«У Центрального банка есть основания для (дальнейшего) снижения ставки. Инфляция сейчас низкая», — сказала министр.

Он добавил, что Банку России, как и Министерству финансов, нужно быть острожным в своей политике. В пятницу совет директоров Банка России на первом в этом году заседании понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.