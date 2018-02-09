Российская таможня внесла важный вклад в развитие глобальной торговли путем активного участия в электронной коммерции с участием КНР, заявил в пятницу председатель совета директоров китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма, выступая на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию.

Он выразил благодарность таможенным органам России, а также Латвии, Нидерландов, Малайзии и ряда других стран мира за то, что в условиях значительных изменений в области трансграничной электронной коммерции КНР, возросших потоков товаров и платежей, особенно в 2017 году, они, несмотря на возникшие из-за этого трудности, работали по сверхурочному графику, сообщает ТАСС .

По словам Джека Ма, активизация глобального сотрудничества в области электронной коммерции окажет мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю, будет способствовать быстрому повышению всеобщего благосостояния.