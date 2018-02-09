Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова — фигуранта дела о мошенничестве. Об этом сообщила РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.

«Вчера у него истек срок домашнего ареста. Его отпустили под подписку о невыезде», — указала собеседница агентства.

В настоящее время под домашним арестом по данному уголовному делу продолжает находиться бывший руководитель Татфондбанка Роберт Мусин. Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении него оценивается в 50 млрд рублей. В ходе расследования были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, в результате чего возбуждено 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями. Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка путем вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и другие лица из числа сотрудников кредитной организации, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму свыше 1,2 млрд рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций. При этом на момент вывода залогового имущества задолженность «Весны» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн рублей.

Центробанк в конце 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка. Агентство по страхованию вкладов стало выполнять функции временной администрации, а 3 марта у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.



Арбитражный суд Республики Татарстан в апреле 2017 года по заявлению регулятора признал Татфондбанк несостоятельным (банкротом).