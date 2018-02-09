Банк России в пятницу, 9 февраля, принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Регулятор пояснил: раз инфляция остается на стабильно низком уровне, то ЦБ продолжит смягчение кредитно-денежной политики. Эксперты уверены, что до конца года ставка опустится еще минимум на 50—75 базисных пунктов.

Центробанк выражает все меньшее беспокойство по поводу инфляции и все большее беспокойство по поводу конъюнктуры на мировых рынках и экономического роста. В связи с этим эксперты уверены, что ЦБ продолжит смягчение кредитно-денежной политики.



«Стоит отметить, что в декабре 2017 года Банк России видел снижение ставки лишь на некоторую величину в первом полугодии 2018 года, сейчас же тональность несколько изменилась: он считает вероятным достижение нейтрального уровня по ключевой ставке уже в конце 2018 года», — заявила директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Она рассчитывает, что до конца года ставка будет снижена еще на 50—150 б. п.

«Пока нет четкой определенности, какой именно нейтральный уровень ставки станет итоговым. Озвученный ранее коридор составлял 6—7%. Учитывая, что после текущего решения ключевая ставка составляет 7,5%, то до конца года можно ожидать дальнейшего снижения ставки от 50 базисных пунктов до 150 базисных пунктов, что является существенным разбросом значений и ожиданий по рынку. Мы ожидаем, что до конца года ставка будет снижена еще на 75—100 базисных пунктов, таким образом, ее уровень закрепится на уровне 6,5—6,75%», — отметила Шилова.

С ней согласен экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: «Сегодняшнее решение возвращает ключевую ставку на уровень, который в последний раз наблюдался в апреле 2014 года. Новый сигнал Банка России говорит о том, что решение в марте фактически предопределено: Банк России продолжит смягчение политики».

По словам эксперта, текст пресс-релиза подтверждает решимость ЦБ продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях без пауз. «В результате мы ждем, что ключевая ставка снизится до 7% уже к концу первой половины текущего года», — подчеркнул Исаков.

Аналитик банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев добавил, что решение снизить ставку было вполне ожидаемо. Как напомнил эксперт, 85% респондентов Bloomberg рассчитывали на шаг именно в минус 0,25%.

«Официальный комментарий указал на ослабление краткосрочных инфляционных рисков, а также на то, что вклад факторов постоянного действия, ограничивающих инфляцию, усилился по сравнению с предыдущими оценками. В этой связи регулятор допускает переход нейтральной ДКП уже в 2018 году, то есть видит возможность достижения реальной ставкой диапазона 2—3%, что предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки», — отметил Харлампиев.

Эксперт рассчитывает на снижение ставки до 6,5% до конца года. «В перспективе с учетом ремарки о возможности ускоренного перехода к нейтральной ДКП, вероятно, было бы логично ориентироваться при прочих равных условиях на более агрессивное смягчение денежно-кредитных условий», — подытожил Харлампиев.

Любовь ЦАРЕВА, Banki.ru

