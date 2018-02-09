В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала коммерческого банка, обвиняемой в мошенничестве и присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Ведомство не уточняет название банка и имя обвиняемой.



«Следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России «Шарьинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), частью 3 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года в правоохранительные органы обратился председатель кредитной организации. Он сообщил, что в результате ревизии сотрудниками службы внутреннего аудита обнаружена крупная недостача. В ходе расследования следователи УМВД выявили, что в период с 2009 по 2016 год бывший директор филиала причинила банку и вкладчикам ущерб на сумму более 63,5 млн рублей.

Полицейские выяснили, что женщина присваивала деньги непосредственно как из кассы банка, так и со вкладов клиентов. А чтобы скрыть образовавшуюся недостачу, управляющая перекидывала средства со счета на счет.

Кроме того, с целью введения в заблуждение вкладчиков банка экс-директор проводила финансовые операции с использованием фиктивных платежных поручений. Таким образом, денежные средства исчезали со счетов, но во вкладных книжках появлялись записи об их поступлении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.