С 5 февраля 2018 года держатели карт Visa, эмитированных «АК БАРС» Банком, могут принять участие в акции «Команда Visa»*. Победители получат шанс выиграть поездку для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и другие призы от Visa.

Для участия в акции нужно оплачивать ежедневные покупки на сумму от 300 рублей РФ картой Visa «АК БАРС» Банка и регистрировать чеки на сайте fifa.visa.ru. Шанс выиграть призы от Visa увеличивается с каждой покупкой.

Главным призом акции станут 5 уникальных поездок на финал Чемпионата мира по футболу FIFA™ с туром по стадиону и выходом на футбольное поле. Поездка включает 2 билета на финальный матч, полный трансфер, двухдневное проживание в 4-х звездочном отеле и другие преференции. Также организаторы разыграют 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™ и 500 наборов болельщика, включающих футбольную атрибутику.

В акции принимают участие все карты международной платежной системы Visa, выпускаемые «АК БАРС» Банком. Предложение действует в регионах присутствия территориальных подразделений банка.

Организатор акции — ООО «Интеджер». Период проведения акции: с 05 февраля 2018 г. по 30 июня 2018 г. включительно. Период совершения покупок по акции: с 05 февраля 2018г. по 05 апреля 2018 г. включительно. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте fifa.visa.ru.