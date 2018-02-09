Денежная база РФ в узком определении на 1 февраля составила 9 трлн 261,8 млрд рублей против 9 трлн 854,1 млрд на 1 января 2018 года. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 592,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.

По данным регулятора, объем наличных денег кредитных организаций в обращении вне Банка России в январе сократился с 9,539 трлн до 8 трлн 948,1 млрд рублей, объем обязательных резервов банков в ЦБ — с 315,1 млрд до 313,7 млрд.

На 2 февраля 2018 года денбаза в узком определении равнялась 9 трлн 308,4 млрд рублей. За последнюю отчетную неделю, охваченную статистикой ЦБ, она сократилась на 37,5 млрд рублей (с 9 трлн 345,9 млрд на 26 января).



Еженедельные значения показателя денежной базы в узком определении приводятся на конец отчетной даты, ежемесячные — на начало.