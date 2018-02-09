В 2018 году годовая инфляция останется ниже 4% и будет находиться вблизи этого уровня в 2019-м. Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров в пятницу, 9 февраля.



«По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году», — отмечается в документе.

В ЦБ также прогнозируют, что замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции.

