Снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым и неравномерным. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров Банка России, которой принял решение снизить ключевую ставку начиная с 12 февраля 2018 года на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) до 7,5% годовых.

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», — говорится в материалах ЦБ.



По мнению регулятора, замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции.