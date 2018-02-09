Совет директоров Центробанка 9 февраля принял решение о снижении с 12 февраля процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи с уменьшением ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, ключевая ставка Банка России с 12 февраля снижается на 0,25 процентного пункта: с 7,75% до 7,5% годовых.

В результате ставки кредитования под залог облигаций , размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список Банка России, под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестпроектов, а также под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям , уменьшены на те же 0,25 п. п.: с 6,75% до 6,5% годовых.

Процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека », снижена с 7,75% до 7,5%.



В свою очередь ставка кредитования под залог прав требования по целевым кредитам, предоставленным МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства , ставка кредитования под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также ставка кредитования под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), сохранены на уровне 6,5% годовых.

