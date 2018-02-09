Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Финансово-Промышленный Капитал» (регистрационный номер 3295, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



Как подчеркнули в ЦБ, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.



Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Банк «Финансово-Промышленный Капитал» — участник системы страхования вкладов .