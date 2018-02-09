Банк России отмечает ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. Об этом говорится в материалах ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

«Баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

При этом оценка Банком России среднесрочных рисков для динамики инфляции существенно не изменилась.

Ряд факторов могут одновременно нести риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели в зависимости от развития ситуации. К ним относится динамика продовольственных и нефтяных цен, для которых характерна высокая волатильность. Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние конъюнктуры нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в целом. В то же время некоторые факторы создают в основном проинфляционные риски: развитие ситуации на рынке труда, возможные изменения в потребительском поведении, характер инфляционных ожиданий.

В среднесрочном периоде (в 2019—2020 годах) риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз. «Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамики», — говорится в сообщении.

Кроме того, среднесрочный баланс рисков для динамики инфляции будет зависеть от перспектив бюджетных и тарифных решений в 2019—2020 годах. Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на всем прогнозном горизонте.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта.