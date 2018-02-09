Банк России допускает, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике завершится в 2018 году. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% .

«Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков», — отмечает регулятор.

В Центробанке указывают, что вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.

«В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — подчеркивается в пресс-релизе.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне снижения девальвационных рисков.

«Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше», — отметила Набиуллина.