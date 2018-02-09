Чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2018 года составил 7,1 млрд долларов (против 3,1 млрд долларов в январе 2017-го) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов. Такие предварительные данные приводятся в опубликованной Центробанком «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе 2018 года».



«По предварительной оценке Банка России, счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе 2018 года укрепился до 12,8 миллиарда долларов США, превысив показатель января 2017 года в полтора раза. Ключевую роль сыграло увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами, сложившееся на фоне улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта при умеренном наращивании импорта», — говорится в сообщении.

Международные резервы РФ в январе увеличились на 11,7 млрд долларов (на 8,6 млрд долларов в январе 2017-го), что было связано с приобретением валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также возвратом ранее предоставленных валютных средств, заключили в ЦБ.

