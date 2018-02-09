Криптовалютная биржа Binance, которая 7 февраля остановила работу из-за проведения технических работ, перенесла время запуска на 9 февраля.

Как сообщает Anycoin , представители биржи сообщили, что обновления затронули базовую функциональность и значительно затянулись из-за замедления скорости синхронизации данных.

Джон Макафи в своем аккаунте в Тwitter сообщил, что у него «хоть и нет доказательств», но «продолжают поступать слухи, что биржу взломали». Глава биржи Чанпэн Чжао пообещал каждые два часа публиковать информацию о ходе работ, при этом размышления Джона Макафи о статусе обновления и известных ему действиях при взломе он назвал распространением «страха, неуверенности и сомнений».