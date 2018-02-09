Совет директоров Банка России на заседании 9 февраля принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков», — отмечается в сообщении Центробанка.

В ЦБ подчеркивают, что вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — говорится в пресс-релизе регулятора.



Между тем опрошенные ранее Банки.ру эксперты прогнозировали понижение ставки на 0,25 п. п. либо на 0,5 п. п. Одной из основных причин снижения аналитики называли отсутствие расширения санкций на российский госдолг.

«Основная работа Центробанка РФ по снижению ключевой ставки была сделана еще в 2017 году. 2018 год меняет умеренно жесткую политику в денежно-кредитной сфере на уже плавное движение ключевой ставки вниз, оценивающее реакцию рынков, внутренний спрос и потребительские цены», — отмечает президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. По его словам, в первом полугодии смягчение ставки потенциально составит 0,25–0,5 процентного пункта, половина этого прогноза оправдалась в пятницу. В соответствии с ожиданиями рынка ставку ждет потенциальная планка в 6–6,25% в ближайшие полтора – два года, добавляет эксперт.



15 декабря 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,75%.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 марта 2018 года.