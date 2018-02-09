Настроения российских производителей сохраняются на высоком уровне, и в дальнейшем их поддержат такие позитивные факторы, как рост внутреннего спроса. Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

«Настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержат рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления», — отмечается в документе.

В Центробанке отмечают, что в IV квартале 2017 года произошло замедление экономической активности, указывая на неопределенность в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов.