Банк «Центр-инвест» снизил ставки по автокредитам на 4 процентных пункта, и теперь все жители Юга России могут воспользоваться автокредитом по ставке от 9,5% годовых.

По обновленной программе автокредитования клиенты могут получить кредит на покупку нового или подержанного легкового автомобиля по ставке 9,5% годовых с первоначальным взносом от 50% на срок до 3 лет.

Клиенты банка «Центр-инвест» могут оформить автокредит без обязательного страхования КАСКО. Решение о страховании клиент принимает для себя самостоятельно, и на условия кредитования оно не влияет.

Погасить кредит можно в любом из 127 офисов банка «Центр-инвест», в терминалах самообслуживания или настроив регулярный платеж на банковской карте. Досрочное погашение осуществляется без штрафных санкций и дополнительных комиссий.

Банк «Центр-инвест» стабильно является лидером Юга России по объемам кредитования. В 2017 году 49 518 жителей оформили кредит в банке «Центр-инвест» на общую сумму более 27,3 млрд рублей.

С подробными условиями кредитных программ и специальных предложений банка «Центр-инвест» можно ознакомиться на сайте .