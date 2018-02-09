Выплаты вкладчикам банка «Финансово-Промышленный Капитал», у которого в пятницу была отозвана лицензия , начнутся не позднее 22 февраля 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 февраля.