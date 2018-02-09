Агентство по страхованию вкладов 9 февраля 2018 года направило в Арбитражный суд Ульяновской области заявление о привлечении 11 лиц, контролировавших банк «Симбирск» ( лицензия отозвана 11 ноября 2014 года), к субсидиарной ответственности в общем размере 220,912 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Ответчиками по иску указаны Михаил Козлов, Светлана Терёхина, Владимир Усенко, Андрей Дунаев, Вадим Дунаев, Анна Дунаева, Татьяна Морозова, Ростислав Дунаев, Иван Груздев, Марина Виноградова и Елена Арбузова.

Уточним, что Терёхина занимала пост председателя правления банка и входила в его совет директоров вместе со всеми четырьмя Дунаевыми. Андрей Дунаев выступал ключевым собственником банка. Ростислав Дунаев, носящий, как и Вадим Дунаев, отчество Андреевич, был главой совета директоров кредитной организации. Виноградова и Арбузова входили в правление.

По данным АСВ, на которое были возложены функции конкурсного управляющего кредитной организацией после признания ее банкротом в феврале 2015 года и которое провело проверку обстоятельств банкротства, возникновение признака банкротства и дальнейшее ухудшение финансового положения «Симбирска» произошли в результате действий контролирующих лиц по выдаче кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами для обслуживания задолженности) и неплатежеспособным физическим лицам. Кроме того, руководителями банка не были предприняты предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» шаги по предупреждению банкротства.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 упомянутого закона являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечают в АСВ.

Агентство намерено принимать все необходимые меры для пополнения конкурсной массы банка, подчеркивается в релизе.



Напомним, ЦБ в апреле 2015 года сообщал о выявлении сделок банка «Симбирск», обладающих признаками вывода активов путем выдачи кредитов группе заемщиков с сомнительной платежеспособностью, связанных с бывшим руководством фининститута, на сумму 187,8 млн рублей.