Агентство по страхованию вкладов 9 февраля 2018 года подало в Арбитражный суд Тюменской области заявление о привлечении девяти контролирующих лиц Тюменьагропромбанка к субсидиарной ответственности в общем размере 1 млрд 156,639 млн рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Лицензия у Тюменьагропромбанка была отозвана 19 декабря 2014 года, а в феврале 2015-го он был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Как поясняется в сегодняшнем релизе, конкурсный управляющий в ходе проверки обстоятельств банкротства кредитной организации установил, что до отзыва у нее лицензии контролирующими лицами принимались решения о предоставлении заведомо невозвратных, необеспеченных кредитов юридическим лицам, которые не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Кроме того, контролирующими лицами совершены действия по перечислению денежных средств банка в пользу третьих лиц под видом приобретения ценных бумаг и исполнения договора оказания рекламно-информационных услуг.

Данные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности, подчеркивают в АСВ.

Ответчиками по иску агентства указаны Манохина И. Г., Шабунина Н. С., Грушевская О. В., Старых Н. Б., Кузьмина А. Ю., Сергеева Л. Г., Шевченко Н. П., Смолина С. В., Егорова И. Н. Напомним, что Наталья Шабунина занимала должность председателя правления банка; Лариса Сергеева, Надежда Шевченко, Светлана Смолина, Оксана Грушевская, Наталья Старых входили в правление. Ирина Манохина была членом совета директоров банка.

«Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов», — поясняется в релизе АСВ. Агентство обещает и в дальнейшем принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка».

Напомним, в апреле 2015 года Центробанк сообщил о выявлении фактов вывода из Тюменьагропромбанка активов на сумму более 1 млрд 926,6 млн рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, а также путем отражения на балансе банка операций по фиктивному приобретению облигаций федерального займа.

В мае того же года были представлены результаты проверки , проведенной прокуратурой Тюменской области. Ведомство выявило факт хищения принадлежащих Тюменьагропромбанку ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд рублей, выплату персональной стимулирующей надбавки за высокий профессионализм руководству банка и руководителям структурных подразделений, премий сотрудникам московского филиала на общую сумму 37 млн рублей, а также факты преимущественного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим.



Позже, в июне 2015-го, стало известно о возбуждении уголовного дела , касающегося незаконной деятельности Тюменьагропромбанка, по материалам прокурорской проверки. В качестве одного из примеров сообщалось, что «в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью банк выплатил стимулирующие надбавки работникам на сумму 12,5 млн рублей за высокий профессионализм».

