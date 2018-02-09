Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Русском Международном Банке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 726,298 млн рублей. Итоги инвентаризации опубликованы на сайте АСВ в пятницу, 9 февраля.

Как уточняется, наибольшая сумма недостачи — 682,616 млн рублей — проходит по статье «прочие активы» и связана с несанкционированным списанием денежных средств с корреспондентского счета банка.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества. В ходе инвентаризации имущество, не учтенное на балансовых счетах банка, не выявлено», — отмечается в сообщении АСВ.

Базировавшийся в столице РМБ лишился лицензии 4 сентября 2017 года. В частности, ЦБ пояснял, что «бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами».

За несколько дней до отзыва лицензии Русский Международный Банк объявил, что его новым стратегическим инвестором может стать Республиканский Банк Развития, зарегистрированный на территории Южной Осетии.



В ноябре прошлого года банк был признан банкротом .