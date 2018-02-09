Совет директоров банка «Российский Капитал» (100% акций принадлежит АИЖК) принял решение назначить председателем правления заместителя генерального директора АИЖК Артема Федорко.



Михаил Кузовлев, ранее занимавший пост предправления кредитной организации, избран председателем совета директоров банка.

«Мы уже приступили к трансформации банка в рамках новых стратегических приоритетов. Наша задача сейчас с Михаилом Валерьевичем (Кузовлевым) — максимально эффективно провести изменения, чтобы оптимизация и трансформация бизнес-процессов положительно отразились на качестве обслуживания клиентов и результатах деятельности банка. Мы создаем новый современный универсальный ипотечно-строительный банк под брендом «Дом.рф» с прибылью не менее 6 миллиардов рублей в 2020 году, и сейчас важно сосредоточиться на достижении этой цели», — отметил Федорко.



В новый состав правления «Российского Капитала» также вошли заместитель председателя правления Владимир Воейков и члены правления Ольга Бахтина, Владимир Соболев. Кроме того, кандидатура Алексея Поповича утверждена советом директоров на заседании 19 января и находится на согласовании в Банке России.

Для назначения на должность члена правления банка утверждена кандидатура заместителя финансового директора АИЖК Данилы Литвинова.

Также принято решение досрочно прекратить полномочия заместителей председателя правления банка Михаила Березова и Сергея Лукаша. При этом они продолжат работу в группе АИЖК.

«Объединение команд банка и АИЖК, а также вхождение в состав правления новых людей с опытом работы в крупных коммерческих банках усилят руководство «Российского Капитала» и откроют новые перспективы в его развитии как универсального ипотечно-строительного банка», — прокомментировал решения совета директоров Михаил Кузовлев.

В АИЖК Артем Федорко пришел в мае 2015 года. Курирует финансовый блок, финансовую отчетность и планирование, привлечение средств, а также реализацию «Фабрики ИЦБ» — нового инструмента рефинансирования ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ИЦБ с поручительством АИЖК. Первая сделка по «Фабрике ИЦБ» проведена в конце 2016 года, а уже в 2017-м выпущено бумаг на общую сумму более 100 млрд рублей, что составляет более 85% объема всех выпусков ИЦБ 2017-го. В 2015—2016 годах Артем Федорко курировал трансформацию АИЖК. С момента трансформации агентства и создания Единого института развития в жилищной сфере чистая прибыль агентства выросла более чем в 3,4 раза — с 4,1 млрд рублей по итогам 2014 года до 13,7 млрд по итогам 2016-го.