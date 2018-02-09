Центральный банк России с 9 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 72,03 коп., до 57,6736 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,7713 руб., что выше предыдущего дня на 24,03 коп.

Доллар демонстрирует смешанную динамику. В первой половине торгов от курса доллара ожидаю снижения до 58,15 руб., во второй – рост до 58,80 руб. Пара евро/рубль держит курс на 71,95 руб., сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Сегодня Банк России примет решение по ставке. По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексей Антонова, скорее всего, она будет понижена на 0,25 п.п., но возможет сюрприз и в виде снижения на 0,5 п.п. Первый вариант уже заложен в котировки рубля. В принципе вопрос о ставке сейчас уходит на второй план, на валютный рынок больше будет влиять общемировая ситуация и цены на нефть. За вчерашние сутки рубль потерял примерно 80 копеек, а всего с начала месяца – 2,2 руб. После такого обесценивания рубля логично ждать коррекции, тем более что платежный баланс страны пока выступает в пользу сильного рубля.

«Ключевое событие сегодняшнего дня - заседание ЦБ РФ - в целом уже учтено в котировках рублевых пар, волатильность может возрасти, только если регулятор заметно изменит риторику своих комментариев. В текущих условиях разумнее всего сократить ставку на 25 базисных пунктов и вернуться к новым понижениям в марте. Однако ЦБ может пойти ва-банк и снизить ее на 50 базисных пунктов, если сочтет инфляцию опасной. Американская валюта сегодня направится к 58,50-59,50 руб. Пара евро/рубль проведет сессию пятницы в пределах 71,50-72,50 руб.», - комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекс, рубль вряд ли покажет заметную реакцию на решение регулятора и продолжит следить за динамикой доллара, нефти, доходности трежерис и интереса к риску.