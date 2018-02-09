8 февраля на телеканале РБК в программе «Тренд» руководитель Управления клиентских продуктов компании «АК БАРС Финанс» Алексей Бабичев дал комментарий о падении основных фондовых индексов США и высказал мнение по перспективам покупки ценных бумаг в момент падения цен.

Алексей Бабичев отметил, что к решению о покупке ценных бумаг можно подойти по двум позициям – на основе технического и фундаментального анализа. Он подчеркнул, что точку «входа» на рынок лучше искать на основе технического анализа.

В США проходит налоговая реформа, которая, по мнению Алексея Бабичева, положительно скажется на прибыли компаний, будут переоценены мультипликаторы. Фундаментальный анализ подтверждает тенденцию роста. При этом эксперт отметил, что обычно резкое падение не ограничивается только одним движением и краткосрочно стоит ожидать еще одно повторное движение на понижение.

При этом в долгосрочной перспективе американский фондовый рынок по оценкам Алексея продолжит рост, и текущую коррекцию можно расценивать как подходящую точку для вложений.

Посмотреть видеозапись с выступлением Алексея Бабичева можно здесь .