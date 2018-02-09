С 7 февраля до 31 марта 2018 года клиенты KidZania, впервые открывающие счета в Альфа-Банке и оформляющие детские карты MasterCard, получают привилегии от банка – приятный бонус для путешественника - два семейных трансфера в аэропорт, страховку для выезжающих за рубеж для всей семьи и другие опции для состоятельных клиентов. Кроме того, клиенты получат бесплатный билет для посещения KidZania, а также повышенный курс начисления валюты Kidzo при использовании детской карты на территории KidZania.



«Альфа-Банк - это не просто банк, для финансовых операций, это надежный партнер и советник для всей семьи. Наша задача - комплексный подход к обслуживанию семьи клиента. Мы создаем экосистему, предлагая финансовые условия и лучшие предложения от партнеров, где для каждого нашего клиента найдется предложение по вкусу», - комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.



Подробнее об акции и участия в ней можно узнать на сайте банка .