Агентство по страхованию вкладов по итогам конкурса выбрало Россельхозбанк в качестве агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам Расчетно-Кредитного Банка (в том числе индивидуальным предпринимателям). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.



Прием заявлений о компенсациях и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 15 февраля 2018 года.

Напомним, Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка. «Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации», — пояснили в ЦБ.