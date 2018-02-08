После интеграции в объединенном банке ВТБ появились объединенные системы дистанционного банковского обслуживания. Так, если клиент имел счета в ВТБ 24 и ВТБ, то теперь все они агрегированы в одном личном кабинете клиента ВТБ.



По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, модернизация онлайн-сервисов объединенного банка будет продолжена, в ближайшее время клиенты уже смогут заметить ряд изменений.

«В первом квартале в мобильных приложениях будет существенно обогащена база поставщиков коммунальных услуг, адаптировано мобильное приложение под Face ID и iPhone X, переработан раздел «Платежи и переводы» для повышения удобства при поиске нужной операции и проведения операций по шаблону, — рассказал Печатников в интервью Банки.ру. — В интернет-банке будет доступна возможность заказа справок по банковским продуктам клиента (задолженность по кредитным продуктам, справка по открытым счетам), а также возможность получения ПИН-кода к новой банковской карте ».

Печатников отмечает, что «старые» реквизиты (от счетов в ВТБ 24) будут работать и автоматически перенаправлять платежи и переводы по новым реквизитам еще полгода.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

