Банкоматная сеть ВТБ пополнится более чем на тысячу устройств в этом году. Такими планами поделился в интервью порталу Банки.ру заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



«Банкоматная сеть ВТБ насчитывает 15 тысяч устройств. В течение ближайших двух месяцев в них будет реализован абсолютно одинаковый функционал. Плюс есть 5 тысяч банкоматов Почта Банка , в которых снятие и пополнение карт ВТБ тоже бесплатно. В этом году мы установим 1,2 тысячи новых устройств, при этом будем выводить из эксплуатации устаревшие модели. Сеть Почта Банка также будет расти», — прокомментировал Печатников.

На текущий момент филиальная сеть объединенного банка ВТБ составляет порядка 1,3 тыс. офисов. По словам Печатникова, в 2018 году будет открыто еще 40 офисов — в тех местах, где нужно приблизить присутствие банка к работодателям его зарплатных клиентов.

Помимо прочего, офисы ВТБ активно открываются в МФЦ. Печатников указывает, что в этом году такими офисами удастся покрыть весь Московский регион.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

