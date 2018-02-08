Розничные клиенты бывших ВТБ 24 и ВТБ Банка Москвы, которые оперативно обменяют имеющиеся у них на руках карты этих банков на карточки объединенного банка ВТБ , получат дополнительные бонусы. Об этом в интервью Банки.ру рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



Эмитированные ранее ВТБ 24 банковские карты клиенты могут использовать без ограничений. При желании их можно обменять на карты объединенного ВТБ в любой момент вплоть до окончания их срока действия. Однако, по словам Печатникова, банк заинтересован в том, чтобы «специально мотивировать клиентов на скорейший переход на карточки объединенного банка».

«Будем стимулировать их премиальными баллами, милями, бонусами программы «Коллекция». Все эти предложения мы будем активно запускать уже в феврале 2018 года», — уточнил Печатников.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru