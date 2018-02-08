Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало Восточный Банк на 220 тыс. рублей за рассылку СМС-спама, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Санкт-Петербургское УФАС России вынесло два постановления о назначении штрафа в отношении ПАО «КБ «Восточный». Как установил антимонопольный орган, банк направил двум петербуржцам два СМС следующего содержания: «Скоро день всех влюбленных! Оформи кредит на выгодных условиях — побалуй свою половинку! ПАО «КБ «Восточный» тел…»; «Сезонная» карта от «Восточного» — это удобно и просто! Всего 15% годовых! Подробности на... ПАО «КБ «Восточный», — говорится в релизе.

По данным ведомства, согласия на получение подобных сообщений абоненты не давали. Банк в ходе рассмотрения дел не предоставил доказательств обратного. Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ Восточному Банку назначен штраф в размере 110 тыс. рублей за каждое нарушение.