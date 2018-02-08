Прокуратура Адыгеи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка «Новация». Он обвиняется по части 2 статьи 201 и по статье 196 Уголовного кодекса РФ, то есть в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в преднамеренном банкротстве юридического лица.

По версии следствия, в период с октября 2014 года по январь 2017-го бывший руководитель банка единолично одобрил выдачу 30 кредитов, не обеспеченных имуществом заемщиков либо их поручителей, физическим и юридическим лицам, неспособным осуществить возврат денежных средств, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Действия финансиста привели к отсутствию у банка возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что повлекло его банкротство, указывают правоохранители.

Материалы уголовного дела направлены в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, лицензия у майкопского банка «Новация» была отозвана 23 января 2017 года. В марте газета «Коммерсант» писала об аресте Виталия Мирошниченко , возглавлявшего правление банка.



В июне Агентство по страхованию вкладов докладывало об обнаруженной в банке недостаче в размере более 1 млрд рублей. Почти вся она приходится на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, и обусловлена отсутствием оригиналов кредитных договоров. Чуть позже Центробанк сообщил о выявлении признаков вывода активов из банка «Новация» на 430 млн рублей.