Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 36 лицам — членам киберпреступной группы Infraud, чья деятельность нанесла ущерб потребителям, бизнесу и финансовым организациям на сумму более 530 млн долларов. Американские и международные правоохранительные органы уже арестовали 13 обвиняемых из Соединенных Штатов, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии и Косово.

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора США Джон Кронан назвал в среду данное дело одним из самых крупных уголовных дел в сфере кибермошенничества, которыми когда-либо занималось Министерство юстиции.

Группа Infraud на протяжении семи лет занималась организованным кибермошенничеством в глобальном масштабе. Преступная деятельность включала кражу личных данных, продажу информации по кредитным картам, мошенничество с банками, отмывание денег, распространение вредоносного программного обеспечения и других незаконных товаров.

По состоянию на март 2017 года в группе насчитывалось 10,9 тыс. зарегистрированных членов. Организация была создана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко и работала под лозунгом: 'In Fraud We Trust' (что можно перевести как «На обман уповаем»; обыгран официальный девиз США: 'In God We Trust' — «На Бога уповаем». — Прим. Банки.ру).



У каждого из членов группы было определенное место в иерархии организации. Согласно заявлению Минюста США, «администраторы» управляли повседневной работой и осуществляли стратегическое планирование, одобряли и контролировали членство. «Супермодераторы» контролировали и администрировали конкретные тематические области. «Модераторы» модерировали один или два подфорума в определенных сферах. «Продавцы» продавали незаконные продукты и услуги, а «VIP-члены» и «участники» использовали форум группы для сбора информации и содействовали совершению преступлений.