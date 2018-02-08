В Самарской области будут судить руководителей одной из местных финансовых компаний. Об этом сообщается на сайте МВД.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Из материалов уголовного дела следует, что 31-летний мужчина и 32-летняя женщина в 2014 году похитили денежные средства 94 жителей Самары, причинив им материальный ущерб на сумму более 25 млн рублей.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые оформляли договоры займа, обещая высокую доходность по вкладам, но не имея при этом намерений и возможности выполнить принимаемые на себя обязательства.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция вышеуказанной уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

